Запишите простые делители числа a) 24 b)30 B)48 g)49 d)52 e)55
Математика
Запишите простые делители числа a) 24 b)30 B)48 g)49 d)52 e)55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24: 2,3 30: 2, 3, 5 48: 2,3 49: 7 52: 2, 13 55: 5, 11
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