Есть два сосуда объемом 8 и 15 литров. За одно действие любой сосуд можно наполнить ??ли опустошить. Кроме этого, за одно действие можно переливать воду из одного в другой до тех пор, пока первый сосуд не окажется пустым или вт...

Информатика

Есть два сосуда объемом 8 и 15 литров. За одно действие любой сосуд можно наполнить ??ли опустошить. Кроме этого, за одно действие можно переливать воду из одного в другой до тех пор, пока первый сосуд не окажется пустым или второй - полным. Изначально оба сосуда пусты. За какое наименьшее количество действий можно получить в каком-нибудь сосуде 4 литров?

Автор: Гость