Есть два сосуда объемом 8 и 15 литров. За одно действие любой сосуд можно наполнить ??ли опустошить. Кроме этого, за одно действие можно переливать воду из одного в другой до тех пор, пока первый сосуд не окажется пустым или вт...
Информатика
Есть два сосуда объемом 8 и 15 литров. За одно действие любой сосуд можно наполнить ??ли опустошить. Кроме этого, за одно действие можно переливать воду из одного в другой до тех пор, пока первый сосуд не окажется пустым или второй - полным. Изначально оба сосуда пусты. За какое наименьшее количество действий можно получить в каком-нибудь сосуде 4 литров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получилось 22 хода. 1) Наливаем 8 л. В 8-л будет 8 л, в 15-л будет 0. (Кратко 8-0) 2) Переливаем 8 л в 15-л сосуд. (0-8) 3) Снова наливаем 8 л. (8-8) 4) Переливаем 7 л в 15-л сосуд. (1-15) 5) Выливаем 15 л. (1-0) 6) Переливаем 1 л в 15-л сосуд. (0-1) 7 - 12) Повторяем действия 1 - 6, получаем (0-2). 13 - 18) Снова повторяем действия 1 - 6, получаем (0-3). 19 - 22) Повторяем действия 1 - 4. Получаем (4-15) Задача решена.
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