Помогите ответить . Надо записать цепочку (связь) участников круговорота веществ ?? природе - разрушителей (грибы или бактерии). Что бы в этой цепочки было минимум 3 участника
Окружающий мир
Помогите ответить . Надо записать цепочку (связь) участников круговорота веществ ?? природе - разрушителей (грибы или бактерии). Что бы в этой цепочки было минимум 3 участника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листик - гусеница - синица - бактерии гниения - грибы -сапрофиты
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