Помогите ответить . Надо записать цепочку (связь) участников круговорота веществ ?? природе - разрушителей (грибы или бактерии). Что бы в этой цепочки было минимум 3 участника

Окружающий мир

Помогите ответить . Надо записать цепочку (связь) участников круговорота веществ ?? природе - разрушителей (грибы или бактерии). Что бы в этой цепочки было минимум 3 участника

Автор: Гость