10 словарных слов с безударной гласной в корне слова

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10 словарных слов с безударной гласной в корне слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода    (воды, водный ),  сады    (сад, садик ),  свинья  (свиньи ),  яйцо   (яйца  ),  говорить    (говор, разговор ),  молодой    (молод, молодость, молоденький ),  жара    (жар, жаркий ),  шалун    (шалость ).
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