10 словарных слов с безударной гласной в корне слова
Русский язык
10 словарных слов с безударной гласной в корне слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода (воды, водный ), сады (сад, садик ), свинья (свиньи ), яйцо (яйца ), говорить (говор, разговор ), молодой (молод, молодость, молоденький ), жара (жар, жаркий ), шалун (шалость ).
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