Морфемный разбор имени прилагательного глухою ,неизвестный и бесконечной
Русский язык
Морфемный разбор имени прилагательного глухою ,неизвестный и бесконечной
Ответ(ы) на вопрос:
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1)глухую - глух корень ую окончание 2)неизвестный извест корень не приставка н суффикс ый окончание 3)бесконечной конеч корень бес приставка н суффикс ой окончание
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