Морфемный разбор имени прилагательного глухою ,неизвестный и бесконечной

Русский язык
Морфемный разбор имени прилагательного глухою ,неизвестный и бесконечной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)глухую - глух корень ую окончание 2)неизвестный извест корень не приставка н суффикс ый окончание 3)бесконечной конеч корень бес приставка н суффикс ой окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если диагональ куба равна 6, то объём шара, касающегося всех граней этого куба равен
Ответить
Алгебра
Номер 851 помогите плиз
Ответить
Математика
Решение задачи один самолет пролетает за одну 4 часа 80 километров а другой за одну 8 часов 50 километров на сколько километров один самолет пролет...
Ответить
Алгебра
Упростить выражение 1) (x-12)^2+24x 2) (x+8)^2-x(x+5) 3) (y+7)^2+(y+2)(y-7)
Ответить
Окружающий мир
Помогите ответить . Надо записать цепочку (связь) участников круговорота веществ ?? природе - разрушителей (грибы или бактерии). Что бы в этой цепо...
Ответить