500 км., 270м., 300 км., 40 км. в каком масштабе выразить числа, чтобы можно было начертить ?? тетради отрезок

Математика
500 км., 270м., 300 км., 40 км. в каком масштабе выразить числа, чтобы можно было начертить ?? тетради отрезок
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50км 50 м 130км 25м
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