500 км., 270м., 300 км., 40 км. в каком масштабе выразить числа, чтобы можно было начертить ?? тетради отрезок

Математика

500 км., 270м., 300 км., 40 км. в каком масштабе выразить числа, чтобы можно было начертить ?? тетради отрезок

Автор: Гость