Сравнить именованные числа 4 ч ? 239 мин, 175 с ? 3мин, 8 т ? 10 ц
Математика
Сравнить именованные числа 4 ч ? 239 мин, 175 с ? 3мин, 8 т ? 10 ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4ч > 239мин 175с < 3мин 8т > 10ц
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