Посмотри на рисунки и, используя новые слова, скажи, какая была погода в каждый из ??ней прошлой недели, номер 5 короче
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Посмотри на рисунки и, используя новые слова, скажи, какая была погода в каждый из ??ней прошлой недели, номер 5 короче
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Гость:
Tuesday was rainy Wednesday was cloudy Thursday was sunny Friday was windy Saturday was snowy Sunday was foggy
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