Посмотри на рисунки и, используя новые слова, скажи, какая была погода в каждый из ??ней прошлой недели, номер 5 короче

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Посмотри на рисунки и, используя новые слова, скажи, какая была погода в каждый из ??ней прошлой недели, номер 5 короче

Автор: Гость