Определение подростковых субкультур
Обществознание
Определение подростковых субкультур
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К подростковым субкультурам относятся:готы,эмо.скинхеды.панки. и другие. Это всё часть культуры общества,отличающиеся своим поведением от доминирующего большинства
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