1. Какова жескость упругой пружины,растянутой на 25 мм под действием силы в 25 Н (Ньютон)? 2.При изгибе упругой пластинки на 400мм возникает сила упругости 96 Н(Ньютон). Насколько надо согнуть пластинку для возникновения упруго...
Физика
1. Какова жескость упругой пружины,растянутой на 25 мм под действием силы в 25 Н (Ньютон)? 2.При изгибе упругой пластинки на 400мм возникает сила упругости 96 Н(Ньютон). Насколько надо согнуть пластинку для возникновения упругой силы в 132 Н(Ньютон)? 3.Тело движется равномерно по горизонтальной поверхности другого тела. по какой формуле при этом вычисляется возникающая сила трения скольжения? 4.Тело равномерно движется по вертикальной плоскости под действием прилагаемой к ней силы в 10 Н (Ньютон). Определите силу трения, если коофициент трения скольжения 0,1 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. K=F/dx=25/(25*0,001)=1000 Н/м 2. K=F/dx=96/0,4=240 dx=F/K=132/240
Гость:
3 если известна сила тяги F, то fтр = F если известна масса m или вес P fтр = kmg = kP где k - коэффициент трения 4 При движении по вертикальной плоскости сила трения равна нулю, поскольку сила давления на плоскость отсутствует. "Прилагаемая сила" в 10 Н есть попросту вес тела.
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