1. Какова жескость упругой пружины,растянутой на 25 мм под действием силы в 25 Н (Ньютон)? 2.При изгибе упругой пластинки на 400мм возникает сила упругости 96 Н(Ньютон). Насколько надо согнуть пластинку для возникновения упруго...

Физика

1. Какова жескость упругой пружины,растянутой на 25 мм под действием силы в 25 Н (Ньютон)? 2.При изгибе упругой пластинки на 400мм возникает сила упругости 96 Н(Ньютон). Насколько надо согнуть пластинку для возникновения упругой силы в 132 Н(Ньютон)? 3.Тело движется равномерно по горизонтальной поверхности другого тела. по какой формуле при этом вычисляется возникающая сила трения скольжения? 4.Тело равномерно движется по вертикальной плоскости под действием прилагаемой к ней силы в 10 Н (Ньютон). Определите силу трения, если коофициент трения скольжения 0,1 .

Автор: Гость