1)каково внутреннее строение Земли? 2)Что называют литосферой?Из каких частей она состоит? 3)Какие движения происходят в литосфере? 4)на какие группы делят горные породы по происхождению?Приведите примеры.

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Земля относится к планетам земной группы, и, в отличие от газовых гигантов, таких как Юпитер, имеет твёрдую поверхность. Это крупнейшая из четырёх планет земной группы в Солнечной системе, как по размеру, так и по массе. Кроме того, Земля имеет наибольшую плотность, самую сильную поверхностную гравитацию, сильнейшее магнитное поле[88], и возможно обладает самой активной тектоникой плит среди этих четырёх планет[89].Недра Земли делятся на слои по химическим и физическим (реологическим) свойствам, но в отличие от других планет земной группы, внутренняя структура Земли имеет ярко выраженное внешнее и внутреннее ядро​​. Наружный слой Земли представляет собой твёрдую оболочку, состоящую, главным образом, из силикатов. От мантии она отделена границей с резким увеличением скоростей продольных сейсмических волн — поверхностью Мохоровичича[90]. Твёрдая кора и вязкая верхняя часть мантии составляют литосферу[91]. Под литосферой находится астеносфера, слой относительно низкой вязкости, твёрдости и прочности в верхней мантии[92].Значительные изменения кристаллической структуры мантии происходят на глубине 410—660 км ниже поверхности, охватывающей переходную зону (en:Transition zone (Earth)), которая отделяет верхнюю и нижнюю мантию. Под мантией находится жидкий слой, состоящий из расплавленного железа с примесями никеля, серы и кремния — ядро​​ Земли[93]. Сейсмические измерения показывают, что оно состоит из 2 частей[94]: твёрдого внутреннего ядра с радиусом ~ 1220 км и жидкого внешнего ядра, с радиусом ~ 2250 км[94][95].Форма. Литосфера- Твердая оболочка Земли,двигаются литосферные плиты. Блоки литосферы — литосферные плиты — двигаются по относительно пластичной астеносфере. Литосфера под океанами и континентами значительно различается. Литосфера под континентами состоит из осадочного, гранитного и базальтового слоев общей мощностью до 80 км. Литосфера под океанами претерпела множество этапов частичного плавления в результате образования океанической коры, она сильно обеднена легкоплавкими редкими элементами, в основном состоит из дунитов и гарцбургитов, её толща составляет 5—10 км, а гранитный слой полностью отсутствует.