1-какой формулой выражается потенциальная энергия  сжатой(растянутой) пружины? 2-как выражается связь между изменением потенциальной энергии пружины и работой силы упругости? 3-есть ли возможность использования потенциальной эн...

1) kx^2/2? где ^2 это квадрат 2) разность потенциальной энергии тела равна работе силы упругости 3) ДА можно - водопад как источник энергии(падающая вода), течение(поставить туда генератор)

Гость: Гость:

1потенциальная энергия-kx^2/2 2А=Еп=Ph=mgh-работа равна потенциальной энергии 3можно, но не во всех случаях, ну это может быть падающая вода, т.е. водопад так наверное!!!