1-какой формулой выражается потенциальная энергия сжатой(растянутой) пружины? 2-как выражается связь между изменением потенциальной энергии пружины и работой силы упругости? 3-есть ли возможность использования потенциальной эн...
Физика
1-какой формулой выражается потенциальная энергия сжатой(растянутой) пружины? 2-как выражается связь между изменением потенциальной энергии пружины и работой силы упругости? 3-есть ли возможность использования потенциальной энергии тел, например воды,имеющейся в вашей местности? Нужно ответить срочно!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) kx^2/2? где ^2 это квадрат 2) разность потенциальной энергии тела равна работе силы упругости 3) ДА можно - водопад как источник энергии(падающая вода), течение(поставить туда генератор)
Гость:
1потенциальная энергия-kx^2/2 2А=Еп=Ph=mgh-работа равна потенциальной энергии 3можно, но не во всех случаях, ну это может быть падающая вода, т.е. водопад так наверное!!!
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