№1садовый участок прямоугольной формы имеет длину 30м.Ширина составляет 0,7длины.Какова площадь участка?Сколько надо заплатить за изгородь вокруг нее, если 1м изгороди стоит 1500рублей?№2Прямоугольный участок, ширина которого 6...

Алгебра
№1садовый участок прямоугольной формы имеет длину 30м.Ширина составляет 0,7длины.Какова площадь участка?Сколько надо заплатить за изгородь вокруг нее, если 1м изгороди стоит 1500рублей?№2Прямоугольный участок, ширина которого 60 м, а длина на 30 м больше, обнесен забором из металлической сетки высотой 1,6 м. Найдите площадь металлической сетки. Сколько заплатили за забор, если 1 квадратный метр забора стоит 800 рублей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 Т.к. длина равна 30 ти метрам то длина равна 30 * 0,7 = 21 м Площадь участка равна произведению длины на ширину т.е. 30 * 21 = 630 м.кв. Теперь найдем периметр. Периметр рравен сумме всех 4-х сторон т.е. 2 * 30 + 2 * 21 =60 + 42= 102 м Теперь находим стоимость. Умножаем количество метров на их стоимость т.е. 102 * 1500 = 153 000 р.   №2 Для начала найдем длину. Длина равна 60 + 30 = 90 м. Площадь металлической сетки буддет равна удвоенному произведению ширины на высоту сетки + удвоенное призведение длины на высоту сетки. Пл-дь сетки равна 2 * (60 * 1,6) + 2 * (90 * 1,6) = 2 * 96 + 2 * 144 = 192 + 288 = 480 м.кв. Стоимость забора 480 * 800 = 384 000 р.  
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