3.5-диметил-4-етил-4-гексен
Химия
3.5-диметил-4-етил-4-гексен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2-CH2-CH(CH3)-CH(C2H5)=CH(CH3)-CH3 все что в скобках ввреху пиши со связью
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