1-ABCA1B1C1-правильная треугольная призма. Точки О и Р – середины ребер А1В1, АВ соответственно. Докажите, что угол ОРС является линейным углом двугранного угла ОАВС 2-Два равносторонних треугольника АВС и АDC лежат в перпе...
Геометрия
1-ABCA1B1C1-правильная треугольная призма. Точки О и Р – середины ребер А1В1, АВ соответственно. Докажите, что угол ОРС является линейным углом двугранного угла ОАВС 2-Два равносторонних треугольника АВС и АDC лежат в перпендикулярных плоскостях, точка К-середина отрезка АС. Вычислите длину отрезка АВ,если ВD=6 см
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