1-ABCA1B1C1-правильная треугольная призма. Точки О и Р – середины ребер А1В1, АВ соответственно. Докажите, что угол ОРС является линейным углом двугранного угла ОАВС     2-Два равносторонних треугольника АВС и АDC лежат в перпе...

Геометрия
1-ABCA1B1C1-правильная треугольная призма. Точки О и Р – середины ребер А1В1, АВ соответственно. Докажите, что угол ОРС является линейным углом двугранного угла ОАВС     2-Два равносторонних треугольника АВС и АDC лежат в перпендикулярных плоскостях, точка К-середина отрезка АС. Вычислите длину отрезка АВ,если ВD=6 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
государственые празники
Ответить
Алгебра
Разность квадратов двух натуральных чисел равна 24,а сумма этих чисел равна 12.Найдите эти числа
Ответить
Қазақ тiлi
На основі прикладу невиконана вправа - не виконана вправа сформулюйте правило написання не з дієприкметниками.   Стилістика мовлення - це ...   Які...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова "Жадными (устами)" 5 класс
Ответить
Литература
отзыв о рассказе Е Носова "Кукла"
Ответить