1. Какой тип растительного сообщества (фитоценоза) в ряду: лес лиственный – кустарники – луг – степь характеризуется наибольшим разнообразием экологических ниш? Объясните ваш выбор. 2. Перечислите уровни организации живого веще...

Биология
1. Какой тип растительного сообщества (фитоценоза) в ряду: лес лиственный – кустарники – луг – степь характеризуется наибольшим разнообразием экологических ниш? Объясните ваш выбор. 2. Перечислите уровни организации живого вещества. Изучением какого уровня занимается наука – экология?
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Гость:
 Больше всего ярусов - есть место для каждого, ну и видов больше. поэтому  лес
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