1)карбонат натрия взаимодействует с соляной кислотой, вычислите какую массу карбоната калия нужно взять для получения оксида углерода 4, объёмом 20,56л (ну) практический выход продукта 85% 2) при взаимодействии натрия кол-во в-...

Гость: Гость:

1) Дано: V(CO2)=20.56л Vпракт(CO2)=85%=0.85 Найти: m(Na2Co3)-? Решение: Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2O 1) по формуле V/Vпракт 20.56л/0.85= 24.2л 2) по формуле (V/V молярный) 24.2/22.4=1.1 моль 3) у нас взяты 1 моль Na2CO3 и 1 моль СО2. Из этого следует, что ню(Na2CO3)=ню(СО2)=1.1моль 4) найти молярную массу карбоната натрия М (Na2CO3) = 2*23+12+3*16=106г/моль 5) Теперь мы можем найти то, что нас требуют по усл. задачи. m= ню* М (молярная масса) m(Na2CO3) = 1.1моль* 106г/моль = 116.6г Ответ: m(Na2CO3) = 116.6 грамм