1)карбонат натрия взаимодействует с соляной кислотой, вычислите какую массу карбоната калия нужно взять для получения оксида углерода 4, объёмом 20,56л (ну) практический выход продукта 85% 2) при взаимодействии натрия кол-во в-...

Химия
1)карбонат натрия взаимодействует с соляной кислотой, вычислите какую массу карбоната калия нужно взять для получения оксида углерода 4, объёмом 20,56л (ну) практический выход продукта 85% 2) при взаимодействии натрия кол-во в-ва 0,5 моль с H2O получили водород объёмом 4,2 л( ну). вычислите выход продукта реакции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дано: V(CO2)=20.56л Vпракт(CO2)=85%=0.85 Найти: m(Na2Co3)-? Решение: Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2O 1) по формуле V/Vпракт 20.56л/0.85= 24.2л  2) по формуле (V/V молярный) 24.2/22.4=1.1 моль 3) у нас взяты 1 моль Na2CO3 и 1 моль СО2. Из этого следует, что  ню(Na2CO3)=ню(СО2)=1.1моль 4) найти молярную массу карбоната натрия М (Na2CO3) = 2*23+12+3*16=106г/моль 5) Теперь мы можем найти то, что нас требуют по усл. задачи.  m= ню* М (молярная масса) m(Na2CO3) = 1.1моль* 106г/моль = 116.6г Ответ: m(Na2CO3) = 116.6 грамм 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Sqrt[Sqrt[x+13]]=Sqrt[17-3Sqrt[x]] Как это решить? на фото это последний приме р в конце выходят ужасно большие и некрасивые цифры, но это у...
Ответить
Английский язык
Перевидите плиз 1 Sue feels nervous when she meets and talks to other people.2Bill's room isn't usually clean.Sometimes his clothes and things are ...
Ответить
Геометрия
Решите пож!!срочно нужнооо
Ответить
Беларуская мова
Движения словы падзялице для пераносу.Раздолле,мядзведь,мильен,Мар'яна
Ответить
Алгебра
Решите: a²-6b+2a-6b=
Ответить