Решите: a²-6b+2a-6b=
Алгебра
Решите: a²-6b+2a-6b=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a²-12b+2a Надо именно решить? Или упростить?
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