Объясните почему в водоёмах, загрязнённых бытовыми и промышленными отходами, ,,Цв??тение Воды,, может достигать катастрофических масштабов.

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Быстрорастущая популяция водорослей вызывает цветение воды. Органические отходы окисляются бактериями и организмами. Фосфаты и нитраты служат питанием для фотосинтезирующих водорослей, что и объясняет большой масштаб их распространения.