Объясните почему в водоёмах, загрязнённых бытовыми и промышленными отходами, ,,Цв??тение Воды,, может достигать катастрофических масштабов.
Биология
Объясните почему в водоёмах, загрязнённых бытовыми и промышленными отходами, ,,Цв??тение Воды,, может достигать катастрофических масштабов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстрорастущая популяция водорослей вызывает цветение воды. Органические отходы окисляются бактериями и организмами. Фосфаты и нитраты служат питанием для фотосинтезирующих водорослей, что и объясняет большой масштаб их распространения.
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