Задача. на двух пасеках одинаковое количество ульев. с одной пасеки собрали 7 946 кг меда, а со второй 8 631_ кг. сколькоульев находилось на каждой пасеке,если на второй от каждого улья получали на 5 кг меда больш,чем на первой?
Математика
Задача. на двух пасеках одинаковое количество ульев. с одной пасеки собрали 7 946 кг меда, а со второй 8 631_ кг. сколькоульев находилось на каждой пасеке,если на второй от каждого улья получали на 5 кг меда больш,чем на первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x+5=7946+8631 Решай
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