Задача. на двух пасеках одинаковое количество ульев. с одной пасеки собрали 7 946 кг меда, а со второй 8 631_ кг. сколькоульев находилось на каждой пасеке,если на второй от каждого улья получали на 5 кг меда больш,чем на первой?

Математика

Задача. на двух пасеках одинаковое количество ульев. с одной пасеки собрали 7 946 кг меда, а со второй 8 631_ кг. сколькоульев находилось на каждой пасеке,если на второй от каждого улья получали на 5 кг меда больш,чем на первой?

Автор: Гость