Выразить 5 Кб в байтах и битах
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Выразить 5 Кб в байтах и битах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если точно то: 5кб = 1024байт * 5 = 5120 байт 5кб=40960 бит
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