Корабль длиной 200 м и шириной 20 м имеет 4 круглые башни диаметром 4,3 м каждая. Найти ??ероятность поражения любой башни авиабомбой, если попадание бомбы в любую точку палубы равновозможно. Форма палубы принимается за эллипс,...

Математика
Корабль длиной 200 м и шириной 20 м имеет 4 круглые башни диаметром 4,3 м каждая. Найти ??ероятность поражения любой башни авиабомбой, если попадание бомбы в любую точку палубы равновозможно. Форма палубы принимается за эллипс, высота башни не учитывается
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность будет зависеть от соотношения площади поражения к площади эллипса.
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