Найсуттвіша ознака літератури бароко?подскажите пожалуйста
Литература
Найсуттвіша ознака літератури бароко?подскажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Риси бароко в літературі: - Парадоксальне поєднання релігійних і світських мотивів, християнських і язичницьких образів. - Складні метафори, символи, пишний риторичний стиль, патетика. - Навмисно ускладнена, вишукана і химерна форма літературного твору, наприклад, графічні вірші, рядки яких утворювали малюнки (вірші - «хрести», вірші-емблеми, наприклад) - Відчуття дисгармонії світу. Почуття життя як швидкоплинного відрізка, де панує один тільки сліпий, безглуздий рок. Відчуття людини - як мізерної, покинутої піщинки у Всесвіті. - Реальний світ, згідно світосприйняттям бароко, нагадує сон, тому твори сповнені алегоричних образів. - Перше вдале поєднання трагічного з комічним, піднесеного з вульгарним. - Розвиток стійких малих форм віршів (мадригал, сонет), побутових, сатиричних романів. Цінності бароко: витонченість, етикет, ввічливість, аристократичність. Мистецтво та література бароко прагнули облагородити природу і людину на засадах розуму.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Объясните почему в водоёмах, загрязнённых бытовыми и промышленными отходами, ,,Цв??тение Воды,, может достигать катастрофических масштабов.
Английский язык
Дано 2 текста и вопросы к ним, на какие из вопросов есть ответы в текстах 1) Сколько длится учебный год? 2) Сколько семестров в школьном году? ...
Математика
Задача. на двух пасеках одинаковое количество ульев. с одной пасеки собрали 7 946 кг меда, а со второй 8 631_ кг. сколькоульев находилось на каждой...