Найсуттвіша ознака літератури бароко?подскажите пожалуйста

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Риси бароко в літературі: - Парадоксальне поєднання релігійних і світських мотивів, християнських і язичницьких образів. - Складні метафори, символи, пишний риторичний стиль, патетика. - Навмисно ускладнена, вишукана і химерна форма літературного твору, наприклад, графічні вірші, рядки яких утворювали малюнки (вірші - «хрести», вірші-емблеми, наприклад) - Відчуття дисгармонії світу. Почуття життя як швидкоплинного відрізка, де панує один тільки сліпий, безглуздий рок. Відчуття людини - як мізерної, покинутої піщинки у Всесвіті. - Реальний світ, згідно світосприйняттям бароко, нагадує сон, тому твори сповнені алегоричних образів. - Перше вдале поєднання трагічного з комічним, піднесеного з вульгарним. - Розвиток стійких малих форм віршів (мадригал, сонет), побутових, сатиричних романів. Цінності бароко: витонченість, етикет, ввічливість, аристократичність. Мистецтво та література бароко прагнули облагородити природу і людину на засадах розуму.