1) х:5=890 2)1768:х=8 3)86-(14+х)=21 4)37-(4+х)=9 5)(1545+х):83=70 6)(90-х)+60=150
Математика
1) х:5=890 2)1768:х=8 3)86-(14+х)=21 4)37-(4+х)=9 5)(1545+х):83=70 6)(90-х)+60=150
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смогла только 4 1) х=890:5 х=4450 2)х=1768 х=221 3)86-14-х=21 -х=21-86=14 -х=-51 х=51 37-4-х=9 -х=9-37=4 -х=-24 х=24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из одного города в другой одновременно отправились два автомобиля, скорости которых равны 50 км/час и 60 км/час соответственно. Вторая машина прибы...
Українська література