1) х:5=890 2)1768:х=8 3)86-(14+х)=21 4)37-(4+х)=9 5)(1545+х):83=70 6)(90-х)+60=150      

Математика
1) х:5=890 2)1768:х=8 3)86-(14+х)=21 4)37-(4+х)=9 5)(1545+х):83=70 6)(90-х)+60=150      
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смогла только 4 1) х=890:5     х=4450 2)х=1768    х=221 3)86-14-х=21 -х=21-86=14 -х=-51 х=51 37-4-х=9 -х=9-37=4 -х=-24 х=24
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