1.Кто такие "новые дворяне"? 2. Почему огораживания превратились в национальное бед??твие страны? 3. Расскажите о социально-экономическом развитии Англии в XVI в. 4. Подумайте, какую оценку установленным Елизаветой I законам да...
История
1.Кто такие "новые дворяне"? 2. Почему огораживания превратились в национальное бед??твие страны? 3. Расскажите о социально-экономическом развитии Англии в XVI в. 4. Подумайте, какую оценку установленным Елизаветой I законам дали бы различные представители английского общества? 5. Что способствовало превращение Англии в морскую державу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поширена назва частини дворянства в Англії 16-17 ст. , Яка, на відміну від т. Н.старого феодального дворянства, зуміла пристосуватися до розвитку капіталістичних відносин і виступила головним союзником буржуазії в Англійській буржуазній революції 17 століття (Див. Англійська буржуазна революція 17 століття). Основну масу «Н. д. »становили дрібні і середні дворяни - Джентрі.
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