1.Кто такие "новые дворяне"? 2. Почему огораживания превратились в национальное бед??твие страны? 3. Расскажите о социально-экономическом развитии Англии в XVI в. 4. Подумайте, какую оценку установленным Елизаветой I законам да...

История

1.Кто такие "новые дворяне"? 2. Почему огораживания превратились в национальное бед??твие страны? 3. Расскажите о социально-экономическом развитии Англии в XVI в. 4. Подумайте, какую оценку установленным Елизаветой I законам дали бы различные представители английского общества? 5. Что способствовало превращение Англии в морскую державу?

Автор: Гость