1 кв м - 20 кв дм = ?

Математика
1 кв м - 20 кв дм = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8000 дм в метры перевести нельзя так как 1м кв=10000м, 1дм кв=100 дм
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