1) Li➡Li2O➡LiOH➡Li2SO4 2) S➡SO3➡H2SO4➡NaSO4 3) Zn➡ZnO➡ZnSO4➡Zn(OH)➡ZnCl2
Химия
1) Li➡Li2O➡LiOH➡Li2SO4 2) S➡SO3➡H2SO4➡NaSO4 3) Zn➡ZnO➡ZnSO4➡Zn(OH)➡ZnCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Li->Li2O->LiOH->Li2SO4 4Li+O2=2Li2O Li2O+H2O=2LiOH 2LIOH+H2SO4=Li2SO4+2H2O 2) S->SO3->H2SO4->Na2SO4 2S+3O2=2SO3 SO3+H2O=H2SO4 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O 3)Zn->ZnO->ZnSO4->Zn(OH)2->ZnCl2 2Zn+O2=2ZnO ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O ZnSO4+2NaOH=Na2SO4+Zn(OH)2 Zn(OH)2+2HCl=ZnCl2+2H2O
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