Эпиграф картина леветана осень

Гость: Гость:

Красота – это радость нашей жизни. Человек стал Человеком потому, что увидел глубину лазурного неба, мерцание звезд, розовый разлив вечерней зари, прозрачную дымку степных просторов, багровый закат перед ветреным днем, трепетание марева над горизонтом... Остановись и ты в изумлении перед красотой – и в твоем сердце расцветет благородство. В. Сухомлинский