1 мера длины равная десяти сантиметрам 2 непосещение школы без уважительной причины. 3 устройство для замораживания продуктов 4 подземный транспорт 5 детская игрушка волчок 6 сумка туриста 7 сахар в кусочках
Русский язык
1 мера длины равная десяти сантиметрам 2 непосещение школы без уважительной причины. 3 устройство для замораживания продуктов 4 подземный транспорт 5 детская игрушка волчок 6 сумка туриста 7 сахар в кусочках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. дециметр, 2 прогул,3 морозильник, 4 метро, 5 юла, 6 рюкзак, 7 рафинад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Расшифруйте сложносокращенные слова ; определите их род. МТС,МХАТ,НИИ,ВДВ,ВВЦ,ТВ,СМИ,МВД,РАН (род необязательно)