1 мера длины равная десяти сантиметрам 2 непосещение школы без уважительной причины. 3 устройство для замораживания продуктов 4 подземный транспорт 5 детская игрушка волчок 6 сумка туриста 7 сахар в кусочках

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1 мера длины равная десяти сантиметрам 2 непосещение школы без уважительной причины. 3 устройство для замораживания продуктов 4 подземный транспорт 5 детская игрушка волчок 6 сумка туриста 7 сахар в кусочках

Автор: Гость