1 мера длины равная десяти сантиметрам 2 непосещение школы без уважительной причины. 3 устройство для замораживания продуктов 4 подземный транспорт 5 детская игрушка волчок 6 сумка туриста 7 сахар в кусочках

Русский язык
1 мера длины равная десяти сантиметрам 2 непосещение школы без уважительной причины. 3 устройство для замораживания продуктов 4 подземный транспорт 5 детская игрушка волчок 6 сумка туриста 7 сахар в кусочках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. дециметр, 2 прогул,3 морозильник, 4 метро, 5 юла, 6 рюкзак, 7 рафинад 
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