15 Определи число, если три шестых равны 220 а)440 б)120 в)40
Математика
15 Определи число, если три шестых равны 220 а)440 б)120 в)40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/6 = 1/2 Ответ : 3/6 число равны 220 , то число равно 220/1*2=440 , правильный ответ а) 440
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