15 Определи число, если три шестых равны 220 а)440 б)120 в)40

Математика
15 Определи число, если три шестых равны 220 а)440 б)120 в)40
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/6 = 1/2 Ответ : 3/6 число равны 220 , то число равно 220/1*2=440  , правильный ответ а) 440 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
запишите существительные образованные способом суффиксации выделяя словообразовательные суффиксы
Ответить
История
словосочетание со словом исподлобья
Ответить
Русский язык
ДОПОЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. На юг улетели (КТО?) журавли, ... , ... . Солнечные лучи разбудили (КОГО?) ... и ... . В деревне мы по...
Ответить
Математика
в первой корзине было 25кг сливба во второй-на 7кг меньше из первой корзины переложили во вторую 4кг слив догадайся в какой корзине слив стало боль...
Ответить
История
текст на немецком языку про школьную форму пожалуйста ♡
Ответить