1 мкКл и 10 нКл 2 заряда 9мН силой от друг друга на каком расстояние будет действоват???
Физика
1 мкКл и 10 нКл 2 заряда 9мН силой от друг друга на каком расстояние будет действоват???
Ответ(ы):
Гость:
Закон Кулона F=k*q1*q2/r^2---->r=корень из (k*q1*q2/F). Подставляем. считаем r=корень из 0,000001*0,00000001*9000000000/0,000009=корень из 0,01=0,1м
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