1 мм это одна сотая ....... 1 мм это одна тысячная ......... 10 см это одна десятая .......... 1 да ??то одна десятая .......

Математика

1 мм это одна сотая ....... 1 мм это одна тысячная ......... 10 см это одна десятая .......... 1 да ??то одна десятая .......

Автор: Гость