1 мм это одна сотая ....... 1 мм это одна тысячная ......... 10 см это одна десятая .......... 1 да ??то одна десятая .......

Математика
1 мм это одна сотая ....... 1 мм это одна тысячная ......... 10 см это одна десятая .......... 1 да ??то одна десятая .......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) дециметра2) метра3) метра4) метра

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