1.Мои любимые виды деятельности... 2.С их помощью я воспитаю в себе... 3.С их помощью я достигаю следующих целей..

Обществознание

1.Мои любимые виды деятельности... 2.С их помощью я воспитаю в себе... 3.С их помощью я достигаю следующих целей..

Автор: Гость