1.Мои любимые виды деятельности... 2.С их помощью я воспитаю в себе... 3.С их помощью я достигаю следующих целей..
Обществознание
1.Мои любимые виды деятельности... 2.С их помощью я воспитаю в себе... 3.С их помощью я достигаю следующих целей..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. чтение,анализ прочитанного. 2. навыки логичного мышления. 3. получение нужной мне информации и ее осмысление.
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