1)мышь 2)печь 3)рой 4)тушь 5)горсть 6)чётки транскрипция
Русский язык
1)мышь 2)печь 3)рой 4)тушь 5)горсть 6)чётки транскрипция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)мы́ш 2) ро́j ,3)ту́ш 4)гʌрс'т' 5)чо́тк'ь
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