1. На какой угол поворачивается часовая стрелка за 30 минут 2.Один рабочий может вы??олнить заказ за 28 часов, а другой - за 21 час. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая месте?

Математика

1. На какой угол поворачивается часовая стрелка за 30 минут 2.Один рабочий может вы??олнить заказ за 28 часов, а другой - за 21 час. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая месте?

Автор: Гость