1. На какой угол поворачивается часовая стрелка за 30 минут 2.Один рабочий может вы??олнить заказ за 28 часов, а другой - за 21 час. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая месте?

Математика
1. На какой угол поворачивается часовая стрелка за 30 минут 2.Один рабочий может вы??олнить заказ за 28 часов, а другой - за 21 час. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая месте?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 360:12:5=6° угол между минутными делениями 6°*30=180° проходит стрелка за 30 минут Ответ 180° 2. скорость первого рабочего скорость второго рабочего совместная скорость часов потребуется для изготовления заказа, работая вместе. Ответ 12 часов
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