1) Территориальная целостность России, уважение прав её населения и соседних наро??ов - как главное условие политического развития. (написать на ваш взгляд) 2) Роль религиозных институтов в современной России, в сохранении дух...

История
1) Территориальная целостность России, уважение прав её населения и соседних наро??ов - как главное условие политического развития. (написать на ваш взгляд) 2) Роль религиозных институтов в современной России, в сохранении духовно-нравственного развития обществ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Абсллютно, главным политическим движением в России сейчас подготовка армий и удучшение связей с Америкой. 2. Роль играют большую ведь теперь, больше людей склоняются к православию.
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