Подскажите как написать сочинение-отзыв о спектакле

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Подскажите как написать сочинение-отзыв о спектакле
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Гость:
Изи, просто и легко очень
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