1.На птицеферме вырастили птиц занесенных в красную книгу Домбасса: 36 журавлей-красавок, 48 луговых тиркушек, 72 степных пустельги. Во сколько заповедников можно отправить этих птиц так чтобы в каждом было одинаковое количеств...

Математика

1.На птицеферме вырастили птиц занесенных в красную книгу Домбасса: 36 журавлей-красавок, 48 луговых тиркушек, 72 степных пустельги. Во сколько заповедников можно отправить этих птиц так чтобы в каждом было одинаковое количество каждого вида? 2.в флористическую мастерскую поступили сухоцветы: 156 ромашек, 234 василька и 390 травинок.Флористы собрали из них больше 50 букетов разной формы, но при этом использовали одинаковое число сухоцветов каждого вида. Сколько букетов сделано?Сколько цветов каждого вида в 1 букете?

Автор: Гость