Делимое в 6 раз больше делителя, а делитель в 6 раз больше частного.Чему равно делимое? 5 КЛАСС!!!!!!МАРАФОН ПО МАТЕМАТИКЕ !!!1 ТУР!!!!!ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ ОТВЕТ В МОЁМ ВИДЕ!!ТО ЕСТЬ ТО ЧТО Я НАПИШУ В МАРАФОНЕ!! И НАПИШИТЕ РЕШ...

Математика
Делимое в 6 раз больше делителя, а делитель в 6 раз больше частного.Чему равно делимое? 5 КЛАСС!!!!!!МАРАФОН ПО МАТЕМАТИКЕ !!!1 ТУР!!!!!ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ ОТВЕТ В МОЁМ ВИДЕ!!ТО ЕСТЬ ТО ЧТО Я НАПИШУ В МАРАФОНЕ!! И НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ!!
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Гость:
216÷36=6 Так и запиши Ну это изи
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