Делимое в 6 раз больше делителя, а делитель в 6 раз больше частного.Чему равно делимое? 5 КЛАСС!!!!!!МАРАФОН ПО МАТЕМАТИКЕ !!!1 ТУР!!!!!ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ ОТВЕТ В МОЁМ ВИДЕ!!ТО ЕСТЬ ТО ЧТО Я НАПИШУ В МАРАФОНЕ!! И НАПИШИТЕ РЕШ...

Математика

Делимое в 6 раз больше делителя, а делитель в 6 раз больше частного.Чему равно делимое? 5 КЛАСС!!!!!!МАРАФОН ПО МАТЕМАТИКЕ !!!1 ТУР!!!!!ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ ОТВЕТ В МОЁМ ВИДЕ!!ТО ЕСТЬ ТО ЧТО Я НАПИШУ В МАРАФОНЕ!! И НАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ!!

Автор: Гость