В чем состоит отличие Круглых червей от Плоских червей? 1.Имеют кожно-мускульный мешок 2.Используют для дыхания кислород 3.Являются гермафродитами 4.Питаются готовыми органическими веществами 5.Рот расположен на брюшной...

Биология
В чем состоит отличие Круглых червей от Плоских червей? 1.Имеют кожно-мускульный мешок 2.Используют для дыхания кислород 3.Являются гермафродитами 4.Питаются готовыми органическими веществами 5.Рот расположен на брюшной стороне тела 6.Промежутки между органами заняты клетками паренхимы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они белие да да да да да вот и ответы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста в Английском
Ответить
Русский язык
Охота это женственный мужской или средний род
Ответить
История
Какие положения «конституции» Солона действовали всю последующую историю республиканских Афин?
Ответить
Русский язык
Обозначь главные члены в первом, третьем, четвёртом и пятом предложениях. Определ?? падеж подлежащего.<br /> 1.Лосиха бросает против врагов ...
Ответить
Литература
Сочинение на тему "Жизнь в цыганском таборе"
Ответить