В чем состоит отличие Круглых червей от Плоских червей? 1.Имеют кожно-мускульный мешок 2.Используют для дыхания кислород 3.Являются гермафродитами 4.Питаются готовыми органическими веществами 5.Рот расположен на брюшной...
Биология
В чем состоит отличие Круглых червей от Плоских червей? 1.Имеют кожно-мускульный мешок 2.Используют для дыхания кислород 3.Являются гермафродитами 4.Питаются готовыми органическими веществами 5.Рот расположен на брюшной стороне тела 6.Промежутки между органами заняты клетками паренхимы
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Гость:
Они белие да да да да да вот и ответы
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