Обозначь главные члены в первом, третьем, четвёртом и пятом предложениях. Определ?? падеж подлежащего.lt;br /gt; 1.Лосиха бросает против врагов своих разведчиков.lt;br /gt; 2.Это глаза, уши и ноздри.lt;br /gt; 3.Глаза поймали д...

Гость: Гость:

1. Лосиха бросает- Лоси за Им. п. 3.Глаза поймали- Им. п. 4. Уши уловили - Им.п 5. Ноздри почуяли- Им.п. (Это я написала главные члены предложения и падеж подлежащих) Прости если не так, просто я не поняла что такое <br />