Обозначь главные члены в первом, третьем, четвёртом и пятом предложениях. Определ?? падеж подлежащего.lt;br /gt; 1.Лосиха бросает против врагов своих разведчиков.lt;br /gt; 2.Это глаза, уши и ноздри.lt;br /gt; 3.Глаза поймали д...
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Обозначь главные члены в первом, третьем, четвёртом и пятом предложениях. Определ?? падеж подлежащего.lt;br /gt; 1.Лосиха бросает против врагов своих разведчиков.lt;br /gt; 2.Это глаза, уши и ноздри.lt;br /gt; 3.Глаза поймали движенье.lt;br /gt; 4.Уши уловили шорох.lt;br /gt; 5.Ноздри почуяли запах.lt;br /gt; 6.Теперь разведчикам можно отдыхать.lt;br /gt; 7.А ногам надо поработать.-6 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Лосиха бросает- Лоси за Им. п. 3.Глаза поймали- Им. п. 4. Уши уловили - Им.п 5. Ноздри почуяли- Им.п. (Это я написала главные члены предложения и падеж подлежащих) Прости если не так, просто я не поняла что такое <br />
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