Сочинение на тему "Жизнь в цыганском таборе"
Литература
Сочинение на тему "Жизнь в цыганском таборе"
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Основной Конфликт поэмы «Цыганы» заключается в противостоянии представлений о жизни двух миров — мира города, цивилизации и мира кочевой первобытности, не обременённой сложными условиями выживания. Цивилизация даёт человеку определённую стабильность и внешнее многообразие жизни, но в значительной мере уменьшает изначальную свободу человека сложными правилами — не только написанными законами, но и ритуалами, выйти за пределы которых тоже фактически нельзя. Жизнь цыган в поэме незамысловата и ненапряжённа, количество событий в ней на единицу времени существенно меньше. Простая кочевая жизнь на лоне природы с минимальными затратами сил на выживание (вокруг цивилизованные соседи, готовые платить за цыганскую экзотику) предъявляет минимальные требования к ответственности каждого члена такого сообщества. Мотив бегства Алеко из города и приход к цыганам Алеко бежит из города, потому что для его пылкого сердца с мощными страстями непереносима жизнь в искусственных ограничениях, где всё проникнуто фальшью и лицемерием и где суть человека скрывается, драпируется множеством условностей. Он понимает, что со своей искренностью обречён на непонимание и гонение в мире, полном обмана и роскоши, которая во все времена являлась синонимом душевной пустоты. Говоря предельно коротко, Алеко выбирает содержание, презрев форму
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