Сочинение на тему "Жизнь в цыганском таборе"

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Основной Конфликт поэмы «Цыганы» заключается в про­тивостоянии представлений о жизни двух миров — мира горо­да, цивилизации и мира кочевой первобытности, не обреме­нённой сложными условиями выживания. Цивилизация даёт человеку определённую стабильность и внешнее многообразие жизни, но в значительной мере уменьшает изначальную сво­боду человека сложными правилами — не только написанны­ми законами, но и ритуалами, выйти за пределы которых тоже фактически нельзя. Жизнь цыган в поэме незамысловата и ненапряжённа, ко­личество событий в ней на единицу времени существенно меньше. Простая кочевая жизнь на лоне природы с минималь­ными затратами сил на выживание (вокруг цивилизованные соседи, готовые платить за цыганскую экзотику) предъявляет минимальные требования к ответственности каждого члена та­кого сообщества. Мотив бегства Алеко из города и приход к цыганам Алеко бежит из города, потому что для его пылкого сердца с мощными страстями непереносима жизнь в искусственных огра­ничениях, где всё проникнуто фальшью и лицемерием и где суть человека скрывается, драпируется множеством условностей. Он понимает, что со своей искренностью обречён на непонимание и гонение в мире, полном обмана и роскоши, которая во все време­на являлась синонимом душевной пустоты. Говоря предельно ко­ротко, Алеко выбирает содержание, презрев форму