Какие положения «конституции» Солона действовали всю последующую историю республиканских Афин?

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Афинское государство основывалось на политическом объединении свободных граждан, использующих труд не имевших никаких прав рабов. Свободные граждане обладали всеми политическими правами, власть в Афинах формировалась по принципу демократии, а государственный аппарат был представлен следующими органами власти: народным собранием — гелиэей, советом пятисот, коллегией стратегов и коллегией архонтов.Высшим законодательным органом считалось народное собрание, правом участия в нем обладали все афинские граждане старше 20 лет, независимо от рода занятий и имущественного положения, кроме женщин и рабов.Постоянно действующим органом исполнительный власти был Совет пятисот, который избирался открытым голосованием из граждан старше 3.0 лет, по 50 членов от одной из 10 административных единиц. Выборы происходили каждый год, состав Совета постоянно обновлялся. В компетенцию Совета входили сбор народного собрания, проработка и заключение по готовящимся к обсуждению на народном собрании вопросам, привлечение к суду должностных лиц, заслушивание отчетов этих лиц, руководство и контроль над финансовыми и административными органами. Повседневными делами занималась фила — десятая часть Совета пятисот, во главе которой стоял избранный по жребию председатель.Вооруженными силами Афин руководила Коллегия десяти стратегов. Стратеги выбирались открытым голосованием из числа наиболее богатых и влиятельных граждан. По закону все стратеги имели равные права и обязанности, но по традиции один из стратегов занимал высшую должность.За моральным обликом афинян следила коллегия архонтов, рассматривавшая религиозные и семейные дела. Она состояла из 9 архонтов и секретаря, состав избирался жеребьевкой: каждая фила представляла одного избранника.Высшим судебным органом Афин была гелиэя,которой руководила коллегия архонтов. Гелиэя выступала в качестве высшего судебного и законодательного органа. В ее компетенцию входило решение' наиболее важных частных дел афинских граждан, всех государственных дел и споров между союзниками, а также между гражданами союзных государств*. Кроме гелиэи в Афинах были и другие судебные инстанции: ареопаг (суд старейшин), четыре коллегии эфетов, суд диэтетов, Коллегия сорока. Все они были компетентны решать ограниченный круг вопросов.Реформы СолонаНачиная с VI в. до н. э. город стал средоточием людей, принадлежавших к разным племенам, родам, фратриям: вместо простого соседства племен происходит их слияние в единый народ. На смену старому делению приходит новое. Знатные образуют сословие эвпатридов («благородных»), мелкие земледельцы получают общее для них название геоморов, ремесленники — демиургов.В политическую жизнь афинского общества все более активно включался новый социальный элемент — переселившиеся в Афины ремесленники, торговый люд, состоявшие в афинской армии матросы, а также крестьяне. Между демосом (народом) и эвпатридами (аристократами) началась острая борьба за власть.В 594 г. до н. э. всеобщее недовольство вылилось в смуту. Оказавшись в столь сложной ситуации, борющиеся стороны сошлись на кандидатуре поэта и политического деятеля Солона. Солон выбрал политику «золотой середины» и сумел примирить враждующих.Он отменил долговую кабалу и аннулировал все поземельные долги. Закладные камни были убраны с полей, граждане, ставшие рабами, за долги, — отпущены на свободу, а те, кто был продан за границу, — выкуплены за счет государства. Со времени Солона раба ми в Афинах могли быть только иноплеменники, захваченные на войне или купленные на мировом рабовладельческом рынке того времени. Чтобы предотвратить разграбление крестьянских наделов в будущем, Солон установил максимальный размер землевладения, находящегося в частных руках, и санкционировал широкую завещательную свободу.Важнейшей политической, реформой Солона было установление имущественного ценза. Самые богатые были причислены к первому разряду, просто богатые — ко второму. Оба эти разряда граждан получали право замещения всех важнейших постов в государственном аппарате, но архонтами и казначеями могли становиться лишь представители первого — разряда. Третий разряд составили граждане среднего достатка. Все прочие — феты — были зачислены в один четвертый и последний разряд. Разряд определял порядок военной службы: первые два разряда служили в коннице, третий — в тяжелой пехоте, четвертый — в легкой пехоте.Высшим органом власти стало, по Конституции Солона, афинское народное собрание. В противовес ему были созданы два новых органа: совет четырехсот и гелиэя — суд присяжных заседателей. Совет четырехсо избирался старыми ионическими племенами, по 100 человек от племени. Он сдерживал, народное собрание и прямо ограничивал власть ареопага.