Охота это женственный мужской или средний род

Русский язык
Охота это женственный мужской или средний род
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охота: она моя - женский род.
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