1)на сколько прямоугольных секторов можно разделить круг? 2)сколько секторов с ра??вернутым углом содержится круге

Математика

1)на сколько прямоугольных секторов можно разделить круг? 2)сколько секторов с ра??вернутым углом содержится круге

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