Когда и где зародилась торговля?

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Первые сведения о существовании торговых отношений встречаются очень рано. Уже за три с половиною тысячелетия до н. э. первый царь Месопотамии из сумерийской династии завел торговые сношения с севером и с югом из своей столицы Сиртеллы.Торговля возникла с появлением разделения труда, как обмен излишками производимых продуктов, изделий.с возникновением денег возникли предпосылки для установления товарно-денежных отношений.