Составить предложение со словом mobile

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Составить предложение со словом mobile
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Автор: Гость
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Гость:
I have a very nice mobile
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