Cоставить задачу по уравнению реакций Fe+HCl=FeCl2+H2

Химия
Cоставить задачу по уравнению реакций Fe+HCl=FeCl2+H2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При взаимодействии 20г железа с соляной кислотой выделился водород. Найти объем водорода (н,у) Решение.  Fe+2HCl=FeCl2+H2 56                           22,4 составим соотношение 20г/56г = хл(Н2)/22,4л      х = 20*22,4/56   х=8л ответ выделился водород объемом 8л  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ребят помогите с 4 и 5 пожалуйста мне до завтра надо
Ответить
География
На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения 1.Ко??ьский п-ов, 2. о-ва Новая Земля 3. Курильские о-ва 4. П-ов Таймыр
Ответить
Русский язык
Если спор не очень СПОР, доведёт до ссоры СПОР!Какое лексическое значение у выделенных слов?
Ответить
Английский язык
Спальня по английски русскими буквами
Ответить
Русский язык
Укажите фразеологизм-синоним к выражению тертый калач а) белая ворона б) Язык без ??остей с) яблоко раздора д) стрелянный воробей е) правая рука
Ответить