Cоставить задачу по уравнению реакций Fe+HCl=FeCl2+H2

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При взаимодействии 20г железа с соляной кислотой выделился водород. Найти объем водорода (н,у) Решение. Fe+2HCl=FeCl2+H2 56 22,4 составим соотношение 20г/56г = хл(Н2)/22,4л х = 20*22,4/56 х=8л ответ выделился водород объемом 8л