1) Начертите фигуру на бумаге в клетку по описанию: От начальной точки 8 клеток вправо 2 вниз 4 вправо 4 вниз 4 влево 2 вниз 8 влево 8 вверх 2) Разделите получившуюся фигуру на пять равных квадратов. 3) Найди площадь и перим...

Математика

1) Начертите фигуру на бумаге в клетку по описанию: От начальной точки 8 клеток вправо 2 вниз 4 вправо 4 вниз 4 влево 2 вниз 8 влево 8 вверх 2) Разделите получившуюся фигуру на пять равных квадратов. 3) Найди площадь и периметр одного квадрата а затем всей фигуры 4) сложи из пять квадратов другие фигуры

Автор: Гость