1) Начертите фигуру на бумаге в клетку по описанию: От начальной точки 8 клеток вправо 2 вниз 4 вправо 4 вниз 4 влево 2 вниз 8 влево 8 вверх 2) Разделите получившуюся фигуру на пять равных квадратов. 3) Найди площадь и перим...

Математика
1) Начертите фигуру на бумаге в клетку по описанию: От начальной точки 8 клеток вправо 2 вниз 4 вправо 4 вниз 4 влево 2 вниз 8 влево 8 вверх 2) Разделите получившуюся фигуру на пять равных квадратов. 3) Найди площадь и периметр одного квадрата а затем всей фигуры 4) сложи из пять квадратов другие фигуры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 3 4×4=16 (клеток)=4 см периметр одного квадрата 4×4=16 (клеток)=8 см2 площадь квадрата 4×5=20 (см)-периметр всей фигуры 8×5=40 (см2)-площадь всей фигуры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите, пожалуйста, задачу номер 259
Ответить
Математика
50баллов, помогите решить задания под номером 1,3,5
Ответить
Английский язык
There is........ juice in the glass. Вместо точек SOME,ANY,NO
Ответить
Математика
За 5 тетрадей заплатили 150тг.Сколько можно купить тетрадей за 210тг
Ответить
Русский язык
Даю 28 баллов пожалуйста напишите 5 (слов)глаголов переходных,и 5(слов) глаголов не??ереходных
Ответить