1) Начертите фигуру на бумаге в клетку по описанию: От начальной точки 8 клеток вправо 2 вниз 4 вправо 4 вниз 4 влево 2 вниз 8 влево 8 вверх 2) Разделите получившуюся фигуру на пять равных квадратов. 3) Найди площадь и перим...
Математика
1) Начертите фигуру на бумаге в клетку по описанию: От начальной точки 8 клеток вправо 2 вниз 4 вправо 4 вниз 4 влево 2 вниз 8 влево 8 вверх 2) Разделите получившуюся фигуру на пять равных квадратов. 3) Найди площадь и периметр одного квадрата а затем всей фигуры 4) сложи из пять квадратов другие фигуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 3 4×4=16 (клеток)=4 см периметр одного квадрата 4×4=16 (клеток)=8 см2 площадь квадрата 4×5=20 (см)-периметр всей фигуры 8×5=40 (см2)-площадь всей фигуры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика