50баллов, помогите решить задания под номером 1,3,5

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1.Sбок=Р осн *h =(5+4)*2*6=108 Sполн=Sбок+Sосн=108+2*5*4=148 3.S полн=Р осн*А1А1 штрих=(13+14+15)*А1А1 штрих=42*А1А1 штрих 378 =42*А1А1 штрих, А1А1 штрих=378/42=9 5.По теореме косинусов( А1А3)²=4²+4²-2*4*4*cos120=32-32*(-1/2)=48 По теореме Пифагора А3 А1 штрих=√3²+48=√57 По теореме косинусов (А2А4) ²=4²+4²-2*4*4*cos60=32-32*1/2=16 По теореме Пифагора А4 А2 штрих=√16+3²=√16+9=√25=5